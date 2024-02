Paavo Matsin avaldas uue romaani "Death Café"

"Death Cafe" tegelasteks on surnuist üles äratatud ja nüüdisaegsesse Euroopasse elama saadetud eesti kirjandusklassikud: Oskar Luts, A. H. Tammsaare, Betti Alver, Juhan Liiv ja Uku Masing. Episoodilistemates rollides astuvad üles ka Ernest Hemingway jt. Kuidas võiksid elada ja millest mõelda meie suured kirjanikud nüüdisajal? Mida ja kus nad sööksid? Milliseid tekste kirjutaksid? Keda nad armastaksid ja vihkaksid? Mida nad arvaksid Euroopat tabanud sõjast ja võimalikust eesti rahvast ees ootavast emigrantlusest?

Paavo Matsin on kirjanik ja kirjanduskriitik, hariduselt filoloog ja teoloog. Matsinilt on ilmunud seni viis romaani, mille puhul ta on kasutanud autorina pseudonüümi: Doktor Schwarz "Alkeemia 12 võtit" (2011), Pāvs Matsins "Sinine kaardivägi" (2013), Paša Matšinov "Gogoli disko" (2015) ja "Lenini valss" (2022) ning Friedrich Reinhold Kreutzmatsin"Must päike" (2017). Romaani "Gogoli disko" eest sai Matsin nii Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia kui ka Euroopa Liidu kirjandusauhinna. Tema romaan "Kongo tango" (2019) võitis esikoha Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta romaanivõistlusel. Tänaseks on Matsini teoseid tõlgitud juba rohkem kui 15 keelde.

Uue romaani esitlused toimuvad Tartus, Tallinnas, Viljandis, Madriidis, Pariisis ja Plzeňis