Meremuuseum ja Kellerteater toovad välja müsteeriumlavastuse

Müsteerium koosneb neljast lavastatud episoodist koos giidi juhitud muuseumituuriga. "Paksu Margareeta saladused" etendub kuuel korral, veebruaris, märtsis ja aprillis.

"See on üks kriminaalne lugu läbi 5000 aasta. Need ongi siis neli episoodi: esimene neist on 5000 aastat tagasi, kui siin oli kõik veel all, viimane episood on tänapäeva arheoloogid, kes leiud leiavad ja enda teooria kokku panevad," selgitas autor ja lavastaja Vahur Keller. "Mõnes mõttes on arheoloogia nagu detektiivi töö. Kellerteater tegelebki detektiivilugudega, nii et see sobis kõik väga hästi."

"Paksu Margareeta saladuste" autor ja lavastaja on Vahur Keller ja kunstnik Liina Tepand, osades on Liis Haab, Riho Rosberg ja Hans Kristian Õis.