Tallinna Linnateatris esietendub Uku Uusbergi lavastatud "Nachtland"

Pärast eaka isa surma on tema lapsed kokku tulnud, et seada korda mehest maha jäänud maist vara. Üks ootamatu leid põhjustab aga väga vastakaid arvamusi ja ühtäkki leiavad pereliikmed end vastamisi kirglikus ideoloogilises vaidluses. "Nachtland" avab ühe perekonna juhtumi kaudu sügavamaid moraalseid dilemmasid, millega läänemaailm tänapäeval silmitsi peab seisma.

Lavastaja Uku Uusberg leiab, et ühest küljest on materjalis palju filosoofilise kaasamõtlemise ruumi, ent samal ajal on näidendis ka palju ootamatusi.

"Kuigi käsitletavad teemad on erakordselt tõsised, on see lugu paraku ka tragikoomiline, kuna pakub meile palju äratuntavaid hetki, millega me kõik peame ilmselt aeg-ajalt silmitsi seisma," avaldas Uusberg.

"Nachtlandi" maailmaesietendus toimus 2022. aasta detsembris Berliini teatris Schaubühne, lavastajaks oli autor ise. Lisaks on näidend jõudnud eelmise aasta novembris esietenduda ka Salzburgis ja vähem kui kuu aega tagasi Londonis.

Lavastaja Uku Uusberg, näidendi tõlkis Kristiina Jalasto, lavakujunduse autor on Jaagup Roomet, valguskunstnik Margus Vaigur (Endla), osades Hele Kõrve, Indrek Ojari, Sandra Uusberg, Märt Pius, Anu Lamp, Jakob Teppo ja Jarko Rahnel või Jaan Kaljurand.