Priit Pius toob Tallinna Linnateatris lavale Ameerika suhtedraama

Kunagine edukas luuletaja Ulysses veedab oma päevi erakuna karavanipargis, kui ootamatult koputab tema uksele eksabikaasa Emma, keda mees ei ole kakskümmend aastat näinud. Selle kohtumise käigus saab vastuse nii mõnigi valus aastatetagune küsimus. Ulyssest ja Emmat kehastavad Andres Raag ja Piret Kalda, keda seob näitlejatena pikk partnerlus läbi paljude lavastuste.

Autori sõnul on tema näidendi teljeks miski, mida igaüks on tundnud – igatsus inimese järele, keda me kõige rohkem armastame. White: "Ma arvan, et me kõik oleme kogenud mõtteid "mis siis, kui" ja "ma mõtlen, mis oleks saanud", elanud läbi selle kohutavalt vale suhte, mis tundus kohutavalt õige. Ja sellest see näidend räägibki."

"Annapurna" esietendus esmalt 2011. aastal San Franciscos ja jõudis 2014. aastal off-Broadwayle.

Lavastaja Priit Pius on öelnud, et üks teemadest, mis teda "Annapurna" juures kõnetas, oli elamata jäänud elu. "Valikud, mille me langetame, kas teadlikult või alateadlikult, jäävad meid ühel hetkel siduvamalt saatma, kui me nooruses arvame. Ja siis vahel tundub, et see ongi minu saatus ja ma pean sellega leppima, aga tegelikult on lunastusele alati ruumi."

Näidendi tõlkis Kristiina Jalasto, lavastuse kunstnik on Joel Väli, valguskunstnik Emil Kallas ja helikujundaja Arbo Maran.