Efterklang esineb detsembris Tallinnas

Koos uue tuurikavaga avalikustas Efterklang sel nädalal ka oma esimese muusikapala alates 2021. aastast. Tegu on singliga "Getting Reminders", milles mängib trompetit Zach Condon (Beirut).

""Getting Reminders" on kui valgussähvatus või tundevaling. Doominoefekt, mille käivitab mõni foto, sõna või põrkumine armastusega," selgitas Efterklangi laulja Casper Clausen. "Tajun tumedat jõudu, mis rebib lahku maid ja kultuure ning sooviks selle looga endale meelde tuletada, et meie kõigi taga ja vahel laiuvad maastikud, millel saame vabalt ja lahkelt üksteisega kohtuda."

Singel on ühtlasi osa režissöör Andreas Johnseni dokfilmist, mis jälgib Efterklangi seiklusi Põhja-Makedoonias, kus nad panid kohalikest kokku bändi, millega esineda futuristliku iseseisvussõja monumendi Macedoniumi juures.

Viimati esines Efterklang Eestis 2022. aastal Instikurmu festivalil, enne seda aasta varem kinos Sõprus. Lisaks Efterklangile on Eestis esinenud ka bändi liikmete teine projekt Liima.