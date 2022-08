Galerii: Põlvas toimus kümnes Intsikurmu festival

Intsikurmu festivali avaõhtul astusid üles Jaga Jazzist (NO), Vaiko Eplik ja Eliit, The Roop (LT), Mahavok, Minimal Wind, Ewert Sundja, Alfa Collective ja mitmed teised esinejad. Öösel lõpetas palava ilmaga päeva Tallinna kväär-drag pidu BÄM!.

Festivalil said mudilased lustida Lastekurmu alal, kus leidsid sisemise lapse üles ka paljud täiskasvanud. Malealal said kätt proovida nii alustavad mängijad kui ka kogenud maleässad. Ürgmetsa kinokava pööras tähelepanu teemadele kui oluline on mets ning filme leidus üle terve maailma erinevatest žanritest.

Intsikurmu teisel päeval, 6. augustil avanesid festivaliväravad juba kell 13 ning muusikasõpru tulevad tervitama Django Django (UK), Noisy (UK), Yasmyn, Efterklang (DK), The Holy (FIN), Maris Pihlap, Kitty Florentine, JUUR, Taavi-Peeter Liiv ja paljud teised. Õhtu lõpetab Ahto Külveti ja Jussi Kantoneni psühhodisko.

Festivali peakorraldaja Mihkel Kübara sõnul mindi sel aastal tagasi juurde juurde. "Julgeme katsetada peavoolus vähemtuntud esinejatega, et anda pealtvaatajatele midagi uut ja artistidele kasvulava," lausus ta.