Intsikurmu festivali esinejate hulka lisandus Django Django

Põhja-Iiri päritolu, kuid Inglismaal tegutsev Django Django tuli kokku 2009. aastal ja on kokku andnud välja neli stuudioalbumit, omanimeline debüütalbum ilmus 2012. aastal, seni uusim album "Glowing in the Dark" veebruaris 2021.

Festivali muusikaprogramm jaotub kolmele lavale. Kodumaistest artistidest astuvad festivali lavadele Yasmyn koos spetsiaalselt Intsikurmu jaoks loodud lava-show'ga, Maris Pihlap, Taavi-Peeter Liiv, Stonekiller 81 ning Mahavok.

Välismaalt on programmis esindatud lisaks Django Djangole Taani indie-bänd Efterklang, Inglismaa räpp-artist Noisy, eksperimentaalset jazz'i viljelev Jaga Jazzist Norrast ning rokkbänd The Holy Soomest.

Programm täieneb ning jaanipäevaks avalikustab Intsikurmu kogu kava.

Põlva metsapargist leiab ka tänavu Intsikurmu festivali metsakino, mida sel korral kureerib Raigo Saariste. Metsateemaline filmiprogramm sisaldab endas nii täispikki filme kui eripalgelisi lühifilme.

"See ei ole kaks päeva dokumentaale, vaid avab läbi ühe märksõna kogu kinomaailma laiahaardelise võimaluste piirid – metsakinolinale leiavad tee filmid Aasiast Ameerikani ning Eestist Aafrikani," avas filmiprogrammi taguseid Saariste.

Intsikurmu 2022. aasta festivalil kehtivad ka 2020. ja 2021. aasta edasilükatud festivalide piletid, välja arvatud kasutamata telefestivali piletid.