Evelin Samuel-Randvere: sain lauljaks tänu Toomas Uibole

Lisaks muusikale on Evelin end viimastel aastatel ka keraamikale pühendanud "Sellel aastal saab minust paberitega keraamik, tegelikult olen sellega juba kümme aastat tegelenud ja see on minu looming. Muusika on minu jaoks hästi tähtis ja keraamika on minu jaoks hästi tähtis," tõdes Evelin, kes jõudis keraamikani juhuse läbi.

"Tuttavad kutsusid kahepäevasele keraamikakursusele, sest et keegi neist oli haigeks jäänud ja oli vaja kohatäidet. Nii mul näpud savisse kinni jäid," meenutas ta ning lisas, et on sellest ajast peale olnud pidevas õpifaasis. "Ma olen konstantses vaimustuses – mulle meeldib teha suuri asju. See valdkond on nii lai ja seal on leiutamist ja õppimist lihtsalt nii palju."

Aprillikuus astuvad Johan Randvere ja Evelin Samuel-Randvere ühise kontsertkavaga publiku ette. Kontsert on üles ehitatud vastavalt Evelini lauljakarjääri kulgemisele.

"Ma pean tunnistama, et ma sain lauljaks tänu Toomas Uibole. Kui ma olin kuuene, oli meil magnetofon ja ma mäletan kaht linti: üks oli Tõnis Mägi, mis meeldis mu emale, teine oli Toomas Uibo, mis meeldis mulle. Toomas Uibo toonane laulmise tehniline pool või see hääle tekitamise viis, see oli mulle kuidagi niivõrd omane, et ma hakkasin samamoodi häält tekitama. Ilmselt tänu sellele läks kõik nii, nagu läks. Ma teadsin kuueselt, et minust saab laulja ja ma nõudsin emalt, et ta paneks mind muusikakallakuga klassi," meenutas naine.

Muusikute kodus on erinevaid hetki, nii heliga kui helita. "Mina võin kuulata väga palju ja mind huvitab igasuguseid erinevaid asju kuulata, aga Evelin tahaks kodus vaikust. Mina tahaks muusikat," tõdes Johan. "Jah, ma ei luba kellelgi isegi vilistada mitte," täiendas Evelin ning lisas, et peres, kus on kaks pianisti, üks kitarrist ja üks laulja, ei pääse keegi harjutamisest.