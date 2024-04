Tallinna Lauluväljakul astub üles The Prodigy

Pärast kuueaastast pausi naaseb Tallinnasse elektroonilise muusika bänd The Prodigy, kes astuvad 17. augustil üles Tallinna Lauluväljakul.

Bänd astub Eestis esimest korda üles ilma ansambli näo Keith Flintita, kes lahkus meie hulgas 2019. aastal. Allesjäänud liikmete Liam Howletti ja Maximi sõnul on nende uues formaadis etteasted avalikud elujaatused.

"See on üleskutse The Prodigy rahvale. Tuleme teie juurde tagasi ainsal viisil, kuidas oskame: täie jõuga ja mõlemast torust korraga," ütles produtsent Liam Howlett.

Varem on The Prodigy esinenud Eestis 2018. aastal Weekend festivalil, 2016. aastal Õllesummeril, 2006. aastal Saku Suurhallis ning 1998. aastal ka Tallinna Linnahallis.

Bändi viimane album, "No Tourists" ilmus 2018. aastal.