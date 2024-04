Pildid: rahvusraamatukogu haridus- ja loomeala valmib koos loovuskiirendiga Vivita

"Koostöölepingu allkirjastamine on kahtlemata märgiline ja tulevikku vaatav. Rahvusraamatukogu on ellu kutsutud selleks, et seista Eesti kultuuripärandi säilimise ja kättesaadavaks muutmise eest. Sõlmitud koostöölepe on oluliseks verstapostiks, mis võimaldab rahvusraamatukogu uuenevas hoones kasutada ära era-avalik koostöö mudelit, et veelgi uuenduslikumalt ja haaravamalt tuua kultuuripärand eestimaalasteni," sõnas Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel.

"Vivita leiutuslabori uuenduslikud mõtted ja rahvusraamatukogu Eesti suurima inimkeskse avaliku (õpi)ruumi pakkujana ja kultuuripärandi kandjana moodustavad koos harmoonilise terviku, mis avab uksi uutele võimalustele ja avastustele. See leping ei ole ainult paberile pandud lubadus, vaid elav kinnitus soovist viia raamatukogu kogemus uuele tasemele," avaldas Vivita juht Mari-Liis Lind optimismi.

Koostöös Vivitaga sündivad lahendused jõuavad rekonstrueeritava Tõnismäe hoone kolmandale korrusele. Rahvusraamatukogu on pidamas läbirääkimisi koostöö alustamiseks Tõnismäel lisaks Taltechi ja EdTechiga.

Rahvusraamatukogu planeerib rekonstrueeritud Tõnismäe hoone avamist hetkel 2027. aastaks. Plaanide kohaselt saab Tõnismäe hoone ehituslikult valmis 2025. aastal.