Flow festivalil esinevad Amaarae, Vince Staples ja Janelle Monáe

Lisaks lisandusid Flow festivali kavasse Norra popstaar Aurora, produtsent ja eksperimentaalmuusik Yves Tumor, house'i pioneer Ron Trent ja produtsendid Barry Can't Swim ja Evian Christ.

Soome artistidest astuvad üles Gasellit, Malla, SMC ja Turisti. Lisanduvate artistide kõrval teatas aga räppar Denzel Curry, et tühistab kogu oma Euroopa turnee ning seejuures ka Flow festivali esinemise.

Varem on Flow festivali esinejatena kinnitatud Fred Again, Raye, PJ Harvey, The Smile, Pulp jt. Festival toimub Helsingis 9. kuni 11. augustini.