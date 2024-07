Jonny Greenwoodi haigestumise tõttu jäävad ära ka The Smile'i Soome ja Läti kontserdid

Siguldas toimuma pidanud The Smile'i kontserdi piletid makstakse ostjatele tagasi. Flow festival avaldab lähiajal asendusartisti, kes The Smile'i asemel festivalil üles astus.

The Smile liikmeteks on Radioheadi loominguline tandem Thom Yorke (vokaal, kitarr, bass, klahvpillid) ja Jonny Greenwood (kitarr, bass, klahvpillid) ning trummar Tom Skinner, kes on olnud trummariks ja perkussionistiks erinevates projektides, sh jazz-bändis Sons of Kemet.

The Smile astus esimest korda rahva ette üllatusesinejana Glastonbury festivalil aastal 2021, millele järgnesid kolm kontserti Londonis. 2022. aasta kevadel ilmus bändi debüütalbum "A Light For Attracting Attention", mille produtseeris Radioheadi kauaaegne produtsent Nigel Godrich. Tänavu jaanuaril ilmub ka uus album "Wall of Eyes".