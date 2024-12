Flow festivalil esineb Charli XCX

Tuleva aasta augustis Helsingis toimuv Flow festival kuulutas välja esimesed artistid, festivali peaesineja on tänavu uue albumi "Brat" avaldanud Charli XCX.

Charli XCX'i kuues stuudioalbum "Brat", mis on inspireeritud reiviskeenest, on kogu aasta jooksul palju tähelepanu pälvinud, enamike rahvusvaheliste väljaannete aastalõbutabelites on "Brat" esikümnes või lausa tabeli tipus. Album pälvis ka kolm Grammy nominatsiooni.

Lisaks Charli XCX'ile astuvad festivalil üles ka Portisheadi laulja Beth Gibbons, Texase kõrberoki ansambel Khruangbin, DJ-duo Bicep, Iiri artistid Fontaines D.C. ja Kneecap, briti tantsumuusika legend Autechre, Rootsi artist Montell Fish ning produtsendid Joy Orbison ja Avalon Emerson.

Soome artistidest astuvad festivalil üles Sexmane, Pariisin kevät, Melo, Saimaa, Pehmoaino, Regina, DJ Ibusal, Emma & Matilda ning Good Boys.

Flow festival toimub Helsingis 8. kuni 10. augustini 2025.