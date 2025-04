Flow festivali esinejate hulka lisandusid Burna Boy ja Black Star

Nigeeria artist Burna Boy segab oma muusikas kokku popi, afrobeat'i, reggae't ja dancehall'i, teda peetakse ka üheks kõigi aegade edukaimaks Nigeeria artistiks. Ta on teinud koostööd näiteks Justin Bieberi, Stormzy, J Husi, Sam Smithi, 21 Savage'i, Kehlani ja paljude teistega. Sel aastal avaldab ta oma kaheksanda albumi "No Sign of Weakness".

Brooklyni hip-hop duo Black Star on loodud 1998. aastal ning sinna kuuluvad Yasiin "Mos Def" Bey ja Talib Kweli, kes on produtsendina teinud koostööd muuhulgas Kanye Westi ja Pharrell Williamsiga. Nende 1998. aasta album on nn conscious ja boombap hiphopi üks olulisemaid. Pärast 24 aastat andis Black Star 2022. aastal välja oma teise albumi "No Fear of Time".

Nende kõrval lisandusid Flow festivali esinejate hulka veel Soome indie-pop'i artist Goldielocks ja hiljuti Eestis esinenud Soome metal-ansambel Oranssi Pazuzu.

Veel esinevad tänavusel Flow festivalil briti räppar Little Simz, iiri postpunkarid Fontaines D.C., briti elektrooniline ansambel Underworld, Rootsi uue kooli räpparid Yung Lean ja Bladee, briti poproki tõusev täht Lola Young, Ghana ja Ameerika taustaga laulja ja produtsent Amaarae, Pariisi techno-popi artist Sam Quealy ja New Yorki elektropopi duo Snow Strippers ning Air, Khruangbin, Autechre, Beth Gibbons jpt.

Festival toimub 8. kuni 10. augustini Helsingis.