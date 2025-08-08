X!

Flow festivali peakorraldaja: paljud Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele esinejatele

Muusika
Flow festival 2023
Flow festival 2023 Autor/allikas: Angelica Õunapuu
Muusika

Reedel algab Helsingis Flow festival, mis on toimunud juba üle 20 aasta. Festivali peakorraldaja ja kunstiline juht Tuomas Kallio ütles ERR-ile, et kuigi muusikafestivalide jaoks on mitmes mõttes keeruline aeg, aga kui suudad eristuda ning kasvatada endale kogukonna, on võimalik siiski läbi lüüa.

Flow festival alustas Helsingis 2004. aastal ja oli alguses põhiliselt keskendunud džässile. Kallio sõnul oli festival esimestel aastatel palju väiksem. "Aastate jooksul on Flow küll kasvanud, aga keskne idee on jäänud samaks: esitleda Helsingit ja selle linnakultuuri, tuues samal ajal ka kõige olulisemad rahvusvahelised artistid Soome kohale," ütles ta, rõhutades, et festivali kasvamine toimus loomulikult ning mingit suuremat plaani neil kunagi olnud pole.

Vaatamata sellele, et festival on aasta-aastalt kasvanud, peab Kallio Flow'd endiselt pigem väikeseks festivaliks. "Meie kontseptsiooni jaoks on see suurus ideaalne, oleme endiselt majanduslikult jätkusuutlikud, atmosfäär on piisavalt intiimne ja festival pole liiga suur."

Flow festivali eesmärk on tema sõnul tuua Soome huvitav ja kvaliteetne muusika. "See eesmärk on püsinud alates festivali loomisest," kinnitas ta ja lisas, et nad ei ole kunagi üritanud keskenduda vaid ühele eagrupile. "Meie festival on mitmenäoline, seega sealt leiab endale igaüks midagi." Sel aastal astuvad festivalil teiste seas üles Charli XCX, Autechre, FKA Twigs, Burna Boy, Little Simz, Lola Young jpt.

Vaatamata inflatsioonile on Kallio sõnul Flow festivali publikuhulk püsinud muutumatuna. "Olen kuulnud, et paljud festivalid Euroopas ei suuda enam sama hästi pileteid müüa, aga meil ei ole viimastel aastatel piletimüügiga probleeme olnud."

Hetkel näeb ta, et Flow festival on heas kohas ning ükski suurem katsumus neid ei ohusta. Alates 2007. aastast on festival toimunud Helsingis Suvilahti piirkonnas mere ääres, Kallio sõnul aga poleks otseselt ka probleem kuskile mujale kolida. "Festival alustas tegelikult Helsingis vanades raudteehoonetes Soome parlamendi kõrval. Kui me peaksime Suvilahtist kuskile mujale liikuma, oleks see lihtsalt järgmine samm Flow festivali teekonnal."

Tuomas Kallio sõnul on Flow hetkel üks suurima publikuhulgaga festivale Soomes. "Paljud teised Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele artistidele, Flow fookus on aga endiselt rahvusvahelistel esinejatel," ütles ta ja lisas, et samamoodi on nad Flow festivalile püüdnud meelitada alati inimesi lähiriikidest. "Eesti külastajate hulk on samuti viimastel aastatel kasvanud."

Aastaringselt töötab Flow festivali juures üheksa inimest, kuid Kallio sõnul kasvab see number aasta-aastalt. "Festivali produktsiooniga näeb vaeva aga juba sadu erinevaid inimesi."

Flow festivali eduloo juures mängib olulist rolli tegelikult Skandinaavia-ülene koostöö: samal nädalal toimub Göteborgis festival Way Out Fest ning Oslo külje all Øyafestivalen, mis võimaldab meelitada regiooni suuremaid artiste, kes saavad paari päeva jooksul astuda üles kolmes eri riigis. "Oleme nende festivalidega teinud koostööd viimased 15 aastat ning see on meie jaoks väga oluline, tänaseks kuuluvad Øya ja Flow ka samale firmale, mis võimaldab festivalide produktsiooni veel enam ühtlustada."

"Hetkel on muusikafestivalide jaoks mitmes mõttes raske aeg, aga kui suudad pakkuda midagi unikaalset, paista teiste seast silma ning kasvatada endale kogukonna, mitte lihtsalt meelitada kohale suvalisi külastajaid, kes soovivad näha suuri artiste, on võimalik endiselt läbi lüüa," kinnitas ta lõpetuseks.

Samal teemal

LAULU- JA TANTSUPIDU

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

Kultuurisuvi 2025

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

09:41

Sinijärve raamatusoovitused: Melchiori-lood kui nauditav sisselugemine üleeilsesse maailma

09:15

Flow festivali peakorraldaja: paljud Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele esinejatele

09:00

Käsmus algab Põhja-Ameerika muusikast kantud Viru Folk

08:42

Galerii: Perdita S. ja Piret Sova avasid Tallinnas näituse "Planet Amor"

07.08

Galerii: algasid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

07.08

Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:11

Suri luuletaja Virve Osila

07.08

Ugala teater toob sügisel publikuni kolm uuslavastust

06.08

Suri tantsija ja tantsupedagoog Ülle Toming

06.08

Aga räägime siis menstruatsioonist. Intervjuu Johanna Roosiga

07.08

Galerii: algasid Janno Jürgensi mängufilmi "Mind ei ole sinust eraldi" võtted

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

07.08

Arvustus. Kuigi homme on maailma lõpp – istutame täna ühe puu

06.08

Arvustus. Mõranev kodurahu ehk kassi-hiire mäng külalistega

07.08

Kultuuriportaal soovitab: romantiline ja sügav "Üks ilus hommik" Jupiteris

07.08

Eesti hiphopi festival toob Elvasse kodumaised edetabelite tipud

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo