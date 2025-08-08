Flow festivali peakorraldaja: paljud Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele esinejatele

Reedel algab Helsingis Flow festival, mis on toimunud juba üle 20 aasta. Festivali peakorraldaja ja kunstiline juht Tuomas Kallio ütles ERR-ile, et kuigi muusikafestivalide jaoks on mitmes mõttes keeruline aeg, aga kui suudad eristuda ning kasvatada endale kogukonna, on võimalik siiski läbi lüüa.

Flow festival alustas Helsingis 2004. aastal ja oli alguses põhiliselt keskendunud džässile. Kallio sõnul oli festival esimestel aastatel palju väiksem. "Aastate jooksul on Flow küll kasvanud, aga keskne idee on jäänud samaks: esitleda Helsingit ja selle linnakultuuri, tuues samal ajal ka kõige olulisemad rahvusvahelised artistid Soome kohale," ütles ta, rõhutades, et festivali kasvamine toimus loomulikult ning mingit suuremat plaani neil kunagi olnud pole.

Vaatamata sellele, et festival on aasta-aastalt kasvanud, peab Kallio Flow'd endiselt pigem väikeseks festivaliks. "Meie kontseptsiooni jaoks on see suurus ideaalne, oleme endiselt majanduslikult jätkusuutlikud, atmosfäär on piisavalt intiimne ja festival pole liiga suur."

Flow festivali eesmärk on tema sõnul tuua Soome huvitav ja kvaliteetne muusika. "See eesmärk on püsinud alates festivali loomisest," kinnitas ta ja lisas, et nad ei ole kunagi üritanud keskenduda vaid ühele eagrupile. "Meie festival on mitmenäoline, seega sealt leiab endale igaüks midagi." Sel aastal astuvad festivalil teiste seas üles Charli XCX, Autechre, FKA Twigs, Burna Boy, Little Simz, Lola Young jpt.

Vaatamata inflatsioonile on Kallio sõnul Flow festivali publikuhulk püsinud muutumatuna. "Olen kuulnud, et paljud festivalid Euroopas ei suuda enam sama hästi pileteid müüa, aga meil ei ole viimastel aastatel piletimüügiga probleeme olnud."

Hetkel näeb ta, et Flow festival on heas kohas ning ükski suurem katsumus neid ei ohusta. Alates 2007. aastast on festival toimunud Helsingis Suvilahti piirkonnas mere ääres, Kallio sõnul aga poleks otseselt ka probleem kuskile mujale kolida. "Festival alustas tegelikult Helsingis vanades raudteehoonetes Soome parlamendi kõrval. Kui me peaksime Suvilahtist kuskile mujale liikuma, oleks see lihtsalt järgmine samm Flow festivali teekonnal."

Tuomas Kallio sõnul on Flow hetkel üks suurima publikuhulgaga festivale Soomes. "Paljud teised Soome festivalid keskenduvad üha enam kodumaistele artistidele, Flow fookus on aga endiselt rahvusvahelistel esinejatel," ütles ta ja lisas, et samamoodi on nad Flow festivalile püüdnud meelitada alati inimesi lähiriikidest. "Eesti külastajate hulk on samuti viimastel aastatel kasvanud."

Aastaringselt töötab Flow festivali juures üheksa inimest, kuid Kallio sõnul kasvab see number aasta-aastalt. "Festivali produktsiooniga näeb vaeva aga juba sadu erinevaid inimesi."

Flow festivali eduloo juures mängib olulist rolli tegelikult Skandinaavia-ülene koostöö: samal nädalal toimub Göteborgis festival Way Out Fest ning Oslo külje all Øyafestivalen, mis võimaldab meelitada regiooni suuremaid artiste, kes saavad paari päeva jooksul astuda üles kolmes eri riigis. "Oleme nende festivalidega teinud koostööd viimased 15 aastat ning see on meie jaoks väga oluline, tänaseks kuuluvad Øya ja Flow ka samale firmale, mis võimaldab festivalide produktsiooni veel enam ühtlustada."

"Hetkel on muusikafestivalide jaoks mitmes mõttes raske aeg, aga kui suudad pakkuda midagi unikaalset, paista teiste seast silma ning kasvatada endale kogukonna, mitte lihtsalt meelitada kohale suvalisi külastajaid, kes soovivad näha suuri artiste, on võimalik endiselt läbi lüüa," kinnitas ta lõpetuseks.