Flow festivalil esinevad tuleval aastal PinkPantheress, Clipse ja Nick Cave

PinkPantheress
PinkPantheress Autor/allikas: Pressimaterjalid
Flow Festival avalikustas esimesed artistid, kes astuvad 2026. aasta augustis Helsingis lavale. 14. kuni 16. augustini toimuva Flow festivali kavast leiab nii legende, hinnatuid uusi tulijaid kui ka Soome tipptegijaid.

Flow festivalil astub taas üles Florence + The Machine, kes esines Flow festivalil 2022. aastal. Helsingis saab näha ka Nick Cave & The Bad Seedsi ja 2025. aasta üht enim kriitikutelt kiita saanud artisti Turnstile. Üles astuvad ka üheks tänavuse aasta olulisemaks uueks tulijaks peetav Sombr ning Rootsi popartist Zara Larsson.

Oma 2025. aastal ilmunud kauamängivat "Fancy That" esitleb festivalil PinkPantheress, samuti astub üles tänavu tagasitulekualbumi avaldanud räpiduo Clipse. Ka selle aasta kriitikute lemmik Oklou astub lavale, DJ-dest astuvad festivalil üles aga nii rahvusvaheliseks superstaariks tõusnud Kettama kui ka korduvalt Beyoncé'ga koostööd teinud Honey Dijon. Taas esineb Flow festivalil ka Nu Genea Live Band.

Soome artistidest esinevad tuleva aasta augustis Helsingis Olga, J. Karjalainen, Arppa, Louie Blue, DJ Kridlokk jpt.

Möödunud aastal olid Flow festivali peaesinejad Charli XCX, FKA Twigs ja Burna Boy.

Toimetaja: Kaspar Viilup

