Positivus festivali esimesed peaesinejad on Milky Chance ja Mura Masa

Esimese artistiportsu hulgas olid suurimad välismaised nimed Saksamaa indie-pop duo Milky Chance ning briti RnB', hiphopi ja popmuusika produtsent Mura Masa.

Mõlemad artistid on ka Tallinnas esinenud. Milky Chance aastal 2018 ning 2022 ja Mura Masa 2023. aasta Flex Festil.

Riiga jõuab ka tantsumuusika produtsent ja DJ Elderbrook, Ukraina tantsupopi artist Ivan Dorn, New Yorki elektroonilise RnB artist Two Feet, chillstep'i dup Hippie Sabotage ning Los Angelese elektropopi duo The Hellp.