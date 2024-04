Selgusid Helju Rossmann Schneideri stipendiumi saajad

EKA vabade kunstide teaduskond sai stipendiumiprogrammi tänu dr Bernard Schneiderile. Stipendiumiprogramm on tema abikaasa Helju Rossmann Schneideri (HRS) nimeline. Programmi raames antakse välja neli 1000-dollarilist stipendiumi.

Esimesed HRS stipendiumid anti välja 2020. detsembris. Stipendiumi komisjonis olid 2024. aastal EKA vabade kunstide dekaan Kirke Kangro, kaasaegse kunsti magistriõppe juhid Anu Vahtra ja Maris Karjatse, animatsiooni osakonna juht Lilli-Krõõt Repnau ja stsenograafia osakonna juhi kohusetäitja Mark Raidpere.

Helju Rossmann Schneideri stipendiumi laureaadid:

Kristel Zimmer, stsenograafia MA

Kristel Zimmer on MA õpingute perioodil end kehtestanud erialale pühendunud, sihikindla, süveneva ja materjalitundliku autori ja videokunstnikuna, kelle biograafias on välja joonistumas püsivad loomingulised partnerlused tunnustatud lavastajate ja etenduskunstnikega.

Santiago Ordóñez, animatsiooni MA

Santiago Ordóñezi magistritööd "It is (Not) yours" on tunnustatud rahvusvahelistel animatsiooniüritustel nagu CEE Anima foorumil, Tšehhis. Ordóñezi lõpufilm on tundlik mustvalge joonisfilm, mis jutustab loo kuulumistundest ning peategelase keerulistest suhetest teda ümbritseva keskkonnaga.

Anna-Liisa Kree, kaasaegse kunsti MA (MAKK)

Anna-Liisa töötab valdavalt analoogfotograafia meediumiga poeetilises ning narratiivses võtmes, mis tõlgendab tema kunstnikupraktikas käsitletavaid ideid nagu aeg ja aeglus, füüsiline kontakt, pimedas ruumis töötamine. Kree käsitleb oma peatselt valmivas magistritöös sügavalt isiklikku, kuid ühiskondlikult äärmiselt olulist.

Rose Magee, kaasaegse kunsti MA (MACA)

Rose Magee lähtub oma magistritöös hübriidse identiteedi ideest. Magee on pühendunud materjaliuurimusele ja eksperimenteerimisele ning otsib oma loomingus viise, kuidas isiklikust kogemusest lähtuvalt universaalset tasakaalu kontseptsiooni analüüsida.