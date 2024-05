Valter Soosalu: raske on end väiksemana tunda kui laulupeo dirigendipuldis

Laulupidu

Kuna Soosalu on käinud kohal igal laulupeol, mis tema eluajal toimunud on, siis tundis ta, et pidi selle kindlasti ka oma elamuste nimekirja panema. "Aga mitte ühe konkreetse laulupeo, vaid nad kõik ühe katkematu protsessina. See on see, kuidas ma ise tajun laulupidusid. Mõnes mõttes on nad loomulikult ka ühekordsed sündmused, aga pikk protsess seob nad kõik kuidagi üheks tervikuks," selgitas Soosalu.

Laulupidudel on Soosalu osalenud dirigendina, lauljana, aga ka lihtsalt kuulajana pingi peal. "Ma ei ole kindel, kas kõik seda ühtemoodi tajuvad, aga kindel on see, et laulupidudel on midagi sellist, mida inimene, eriti eestlane, mitte kuskilt mujalt maailmast kätte ei saa," tõdes ta.

Dirigendina on Soosalu tajunud, et lauljad annavad talle rohkem energiat, kui tema neile. "Vastasel korral ma ei peaks ehk vastugi seal neid mõnda minutit, mis see lugu kesta võib. Olgugi, et dirigent on justkui selle situatsiooni keskmes, siis su ees on kümned tuhanded ja selja taga veel rohkem inimesi seega tegelikult on raske ennast elu jooksul kuskil väiksemana tunda," rääkis Soosalu.

"Raske on leida niisugust situatsiooni, kus tegelikult ka saad aru, et kõik see toimub siin ka ilma sinuta, lihtsalt suur õnn on olla selles momendis, kus saad sellisel moel sellele olukorrale kaasa aidata. Aga kui ei ole sina, siis on keegi teine ja nii see kõige parem ju ongi. Sellepärast, et tahame ikkagi, et see asi kestaks. Tahame, et see liikumine läheks edasi," tõdes dirigent.

Katrin Viirpalu ja Valter Soosalu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Sõber Ott ja varastatud Motorola

Algklassides varastati Soosalu sõber Otilt nii filigraanselt telefon, et see jäi mehele elamusena meelde. "Otil oli sinine Motorola mobiiltelefon. Käisime ringi ja läksime praeguse Noorsooteatri keldris asuvasse poodi, kus müüd naljakaid mänguasju, nipsasju ja muuhulgas ka kergemat pürotehnikat, mis oli väikestele poistele kõige atraktiivsem asi üldse," meenutas Soosalu.

"Tulime keldrist välja, midagi ei ostnud ja siis tuli meie juurde dressides noormees ja ütles puhtas eesti keeles, et kui tahate paugukaid osta, siis mul on neid palju ja väga hea hinnaga, et tulge kaasa ja ma müün teile. Me olime loomulikult nõus ja jalutasime kuhugi Raadiomaja kanti. Otil lõi tee peal edevus sisse ja ta näitas, et vaata, mis mul on. Kui õigesti mäletan, siis telefonist tuli antenn ise välja tõmmata, selline korralik ärimehe telefon," jutustas Soosalu.

"Mees juhatas meid kuhugi majade vahele ja üks hetk ütles, et peab nüüd emale helistama, et too ukse lahti teeks. Ott muidugi laenas oma telefoni ja siis see mees hooga leekis minema. Me jäime tardunult seisma, Ott puhkes nutma ja oligi ta oma telefonist ilma," naeris Soosalu.

Suved Värskas

Oluline mälestus muusikule on lapsepõlve suvedest, mil isa pakkis autosse asjad, ema ja kolm poega ning pere Värskasse viis. "Seal olid vanad kasarmud, mis on vist siiamaani alles, ja seal sai soodsalt ööbida. Lihtsalt see loodus, mis seal meile kättesaadav oli, jääb ikka väga kauaks meelde," tõdes ta ja lisas, et asja juurde käisid ka jäätis ning kaklused vendadega auto tagaistmel.

Peres on ka maakodu, kus vanaema siiani elab ja ka seal sai suvel linnast väljas käidud. "Olles eluaegne kesklinna kodanik, siis on see põõsasse saamise soov tihti ikka päris tugev. Värskas ja Kadrina maakodus käigud panustasid ka sellesse, et kukeseened, mustikad ja hästi palju kalapüüki olid ka meie lapsepõlve läbivad märksõna," rääkis Soosalu.

Valter Soosalu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Led Zeppelin

Nooruses jõudis Soosalu ellu muusikakeskkoolist klassikalist muusikat ning klassivend Holger Märjamaa tutvustas talle jazzmuusikat. "Ma ise väga ei teadnudki, mida kuulata. Ütleme nii, et kui ma veel mõned aastad enne sain vanaemalt oma esimese CD-mängija kingituseks ja ta küsis, mis plaati siis vaja on, siis ma ise oma peaga valisin Meie Mehe plaadi," meenutas Soosalu ja lisas, et albumilood on tal siiamaani enam-vähem peas.

"Mõni aasta hiljem, 2007. aastal kutsuti mind rokkbändi Speed King mängima ja need poisid õpetasid mulle, mis asi rokkmuusika on. Siis saigi selles varateismelise perioodis üheks kõige olulisemaks muusikaliseks elamuseks kogu Led Zeppelini loominguga tutvumine," sõnas ta.

