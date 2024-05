Suri maalikunstnik Kamille Saabre

Kamille Saabre õppis aastatel 1990–1995 Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal ja täiendas end 1994. aastal vahetusüliõpilasena Rhode Islandi Disainiülikoolis Ameerika Ühendriikides (Rhode Island School of Design).

Saabre on töötanud vabakutselise kunstnikuna Tallinnas, New Yorgis ja Zürichis. Lisaks on Saabre aastate jooksul töötanud kunstiõpetajana Saue Muusikakoolis, viies läbi õpilaste suvelaagreid, kunstiõpetajana Arte Gümnaasiumis ja juhendanud laste kunstiringe. Ta on olnud kunsti- ja disaini juht turundusettevõttes Inorek & Grey ja reklaamiagentuuris Kala Ruudus, samuti turundusjuht infotehnoloogiaettevõttes Devtraining.

Ta alustas aktiivse näitusetegevusega 1994. aastal ja on osalenud näitustel nii Eestis kui ka Itaalias, Soomes, Lätis, Ameerika Ühendriikides ja Šveitsis. Aastal 2019 esindas ta Eestit rahvusvahelisel Pekingi biennaalil. Saabre kuulus Eesti Kunstnike Liitu alates 2014. aastast ja oli ka Eesti Maalikunstnike Liidu liige. Lisaks maaliloomingule on Saabre aastate jooksul illustreerinud mitmeid ilukirjandusteoseid ja lasteraamatuid.