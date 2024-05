Meryl Streep pälvis Cannes'i filmifestivalil elutöö Kuldse Palmioksa

Prantsuse filminäitleja ja Euroopa filmiakadeemia president Juliette Binoche ütles Streepile auhinda üle andes: "Kui ma sind ekraanil näen, siis ma ei näe sind... Kust see tuleb? Kas sa sündisid nii? Ma ei tea, aga sinus on peidus uskuja; uskuja, kes paneb ka mind uskuma."

Binoche kutsus Streepi ka rahvusvaheliseks aardeks ning lisas: "Sa muutsid seda, kuidas me kino vaatame."

Enda tänukõnes tänas Streep end Cannes'i peale 35 aastat tagasi kutsumast. Viimati osales näitleja festivalil 1989. aastal filmiga "Evil Angels". Streep rääkis, kuidas tollal ta uskus, et ta karjäär on läbi. "Ma olin juba kolme lapse ema, kohe 40 saamas ja arvasin, et mu karjäär on läbi."

"See ei olnud tolle aja näitlejannade jaoks sugugi ebareaalne ootus. Ainuke põhjus, miks ma täna õhtul siin olen, on väga andekad kunstnikud, kellega ma koos olen töötanud. Nende hulgas Madame La President", sõnas Streep, viidates režissöörile ja Cannes'i žürii presidendile, Greta Gerwigile.

"Ma olen ääretult tänulik, et teil pole mu näost villand saanud ja te pole sellelt rongilt maha astunud," sõnas Streep lõpetuseks.

Meryl Streep on oma ligi 50-aastase karjääri jooksul pälvinud 21 Oscari-nominatsiooni ja võitnud neist kolm enda esituste eest filmides "Kramer vs Kramer" (1980), "Sophie's Choice" (1983) ja "Raudne leedi" (2012).

Festivali lõputseremoonial pälvib elutööpreemia ka filmitegija George Lucas.