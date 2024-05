Tartus avatakse Martin Rästa kureeritud näitus "Kaose Kogudus 101"

Näitusega tähistatakse Kaose Koguduse 101. sünnipäeva. "Kaose Kogudus 101" on spontaanselt muutuv ruum, mille täidab kaose piiritu voog. Sarnased praktikad olid ka Kaose Koguduse 2019. aasta näituse ("Kaose Kogudus. Retrospektiiv" Kogo galeriis) aluseks.

Näituse kuraator on Martin Rästa. "Praktikas juhindub kogudus ülimast teadmisest – kõik loomingulised protsessid on kaost pühitsevad rituaalid. Väljudes aktsepteeritud eneseväljenduse piiridest ning vältides ootuspäraseid sünkroonsusi, on koguduse liikmed vabad end piiranguteta teostama. Loobudes staatilisest autorikuvandist ning kõikidest kontseptuaalsetest konstruktsioonidest, dekonstrueerivad koguduse liikmed nii autori kui näituse tähendused. Ühtlasi täitub 2024. aastal sürrealismi manifesti sõnastamisest 100 aastat, mis pole absoluutselt oluline," kommenteeris kuraator.

Näitusel osalevad Kiwa, Stina Leek, Martiini, Raul Keller, Triinu Pungits, Roomet Jakapi, Gabriela Urm, Helle-Ly Tomberg, Uku Pira, Luulur, Martin Rästa.

"Kaose Kogudus 101" jääb Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatuks 30. juunini.

24. mail kell 18 toimub monumentaalgalerii ees Kaose festival, kus esinevad Luulur, Brainof Adams, Rooluulend, moondur. Kiwanoid, Gringo Fakes, Huku Masin, DJ Paul, Lepasson jpt.