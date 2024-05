Sandra Eowyn avaldas debüütalbumi "Handle With Care"

Sandra Eowyn ütles, et esimese stuudioalbumi valmimine kujunes oodatust nauditavamaks teekonnaks. "Albumi loomine on alati olnud üks mu suur unistus. Suur rõõm on koostööd teha heade sõprade ja väga andekate muusikutega, nendega koos hakkasid lood hoopis omamoodi elu elama."

Värske albumi "Handle With Care" on segu jazz'ist ja popist. Albumi kuuel lool teevad kaasa 12 Eesti muusikut. "Album on kokkuvõte minu loomingust eelmise nelja–viie aasta jooksul. Lugudesse on põimitud esimesi armumisi ja lahkuminekuid, toomingate õitsemisi ja raskeid muremõtteid, väljamaa uudsust ja kodu soojust. Album on nagu päevik, kuhu jõuab omajagu igapäeva argielu, aga ka sügavamaid teemasid," selgitas Eowyn.

"Oma loomingusse olen tahtnud siduda selle, mis on minu jaoks oluline. Märgata neid elus olemise hetki, ükskõik kui rõõmsad või kurvad need on ja neid kuidagi muusikasse talletada. Loodetavasti leiab läbi selle nii mõnigi kuulaja äratundmisrõõmu või lohutavat tuge," lisas artist.

Sandra Eowyn on 25-aastane Võrumaa juurtega noor muusik ja laulukirjutaja. Sandra on õppinud Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias ning täiendanud end Hollandis, ArtEZ ülikoolis. Debüütsingli avaldas artist 2022. aasta oktoobris.