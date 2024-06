Galerii: president avas kooliõpilastega noorte mõtteid koondava välinäituse

Vabariigi Presidendi kirja- ja mõttetalgud "Kas ma Eestit unes nägin?" toimusid 16. jaanuarist 14. veebruarini. Teema tõukub tänavu aprillis 160. sünniaastapäeva tähistanud luuletaja Juhan Liivi tekstist, mis valmis 1895. aastal.

Riigipeale kirjutas 368 kooliõpilast vanuses 7–20 eluaastat. Und nähti nii luules kui proosas, realistlikumalt ja lennukamalt, minevikust ja tulevikust, riigi ja isiklikust vaatest.

"Teie Juhan Liivist rohkemal või vähemal määral tõukunud unenägudes ja unistustes käimine tekitas rõõmu ja lootust, soovi teie kõigiga tuttavaks saada. Ja ka soovi näha, millise riigi te kunagi Eestist nende unede ja unistuste toel teete. Teie tekste lugedes jõudsin veendumusele, et sellises riigis tahaksin mina küll elada," sõnas riigipea noortele.

President rõhutas, et kirjutamine aitab mõtteid selgemaks mõelda. "Teie kõigi arvamused, tunded ja mõtted on õiged ja originaalsed, kui need tulevad südamest. Ja kui on mure, aitab kasvõi oma mõtete enda jaoks kirjutamine vahel väga palju. Kõik läheb selgemaks ja mure muutub ka mõistetavamaks, hoomatavamaks. Ja teine võimalus on oma mure sõbrale või kellelegi teisele ära rääkimine. Näiteks presidendile," lisas ta.

Riigipea tänas ka õpetajaid. "Seda tööd ei suuda keegi kunagi vääriliselt tasuda, kuid õpilased oskavad teie tööd hinnata. Uskuge mind, nad ise kirjutasid sellest mulle. Ja need, kes veel ei kirjutanud, teevad seda kindlasti tulevikus oma südames," lausus Karis.

Näitusega on võimalik tutvuda A. Weizenbergi tänaval presidendi kantselei ja Kadrioru kunstimuuseumi poolsel küljel.