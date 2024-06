Galerii: EKKM-i suvine näitus sukeldub turbaalade ökosüsteemidesse

EKKM-i 2024. aasta hooaja teine projekt toob kokku eri distsipliinide esindajad, kes mõtestavad kultuurilisi, ajaloolisi ja kaasaegseid muutusi Põhja-Norra, Eesti ja teiste valitud piirkondade turbaaladel.

Näitusel osalevad uurimisrühm Ensayos ja kunstnikud Hilde Hauan Johnson, Ingrid Bjørnaal, Maria Simmons, Fabian Lanzmaier, Kristina Norman, Geir Tore Holm ja Søssa Jørgensen ja Eike Eplik.

Lisaks on kuraator Karolin Tampere näitusega algatanud koostöö kultuurigeograafi Piret Pungas-Kohvi ja Eestimaa Looduse Fondiga, mille raames valmib kohaliku turbaalade ajalugu ja retseptsiooni käsitlev arhiiviteos; väljapaneku kohaspetsiifilise disaini on loonud kunstnik Caitlin Franzmann ning see sisaldab katkendit Magnus Skei Holmeni uuest videoteosest. Inspireerituna Villu Järmuti ja Enn Kärmase 1980. aastatel tehtud aktivistlikest plakatitest on Tampere kannustanud kolme disainerit – Brit Pavelsoni, Else Lagerspetzi ja Jaan Evartit – kujundama uusi Eesti turbaalade kaitse eest kõnelevaid plakateid.

Näituse avamisel toimus Ensayose uurimisrühma rabalõhnade esitlus ja toimus kunstnik Geir Tore Holmi performance. Avapeol mängisid muusikat Põhja-Norras tegutseva kollektiivi Kabelvogue DJ-d Sanj ja Muggen koos erikülalise DJ Ellen Venega.

Näitus "Sügaval soos – eoste teke" on EKKM-is avatud 1. septembrini.