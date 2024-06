Tartu laulupeo nimiloo autor Rasmus Puur: ideaalse laulupeolaulu valemit ei ole

Rasmus Puur on Tartu laulupeo nimiloo "Õnn ja rõõm" autor. "Õnne ja rõõmu on väga raske sõnastada, nagu elu põhiasju ikka, aga see, et meil on pööriaeg, et me oleme suutnud selle pimeda aja jälle välja kannatada, siis see on uskumatu, mida loodus teeb. See on fantastiline," rääkis Puur.

Veel teeb Puuri õnnelikuks, et ta seekord ei pea dirigendipuldis juhatama. "Saab lihtsalt nautida. See on kõige parem asi, kui ei pea ise minema, sest seda pinget ei ole. Ma elan nendele kõigile nii kaasa."

Rasmus Puur on lisaks "Õnnele ja rõõmule" kirjutanud suure noortelaulupeo hiti "Meie". "Suured, meid kõiki ühendavad mõtted, südameasjad, midagi, mis meid puudutab ja laulupeoga alati kaasas käib – need väärtused võiksid selles laulus olla. Ja need tekstid on olnud lihtsalt inspireerivad. Ideaalse laulupeolaulu valemit ju ei ole, aga vahel läheb hästi ja see on väga-väga tore," sõnas ta.

Tartu kui laulupeo traditsiooni sünnikoht annab Puuri arvates asjale palju juurde. "Tartu vaim on ju tegelikult alati olemas, alati tajutav. See on meie vaimu pealinn ja kui siia tulla, siis siin on teine õhkkond ja atmosfäär. Aga ma arvan, et siin Tartus ja Tartu laulupeol me mõtleme võib-olla isegi rohkem selle päris alguse peale, kuidas olidki need 800 meest ja puhkpillimängijat ja kuidas see täiesti uskumatutes oludes ära tehti ja suudeti välja võidelda kõik laulud eesti keeles. Me tajume seda päris juureotsa siin Tartus tõesti paremini," rääkis helilooja.