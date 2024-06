Ühe minuti film | Kevin Piperal "SOS"

Kevin Piperali ühe minuti film "SOS" viib vaatajad lifti ning näitab, et üksildus võib olla nakkav.

Tegijad selgitas, et nutiajastu vaimust kantuna kasutasid nad filmimiseks iPhone 15 Pro Max nutitelefoni koos Blackmagic Camera äpiga. "Ülilühifilm sai üles võetud ühes liftis, mis tujutseb juba praegu piisavalt palju, kuid ilmselt mitte nii hullult, kui me arvame, et ta tulevikus võib tujutseda," lisasid nad.

"Praegu vaimustab tehisintellekt meid kõiki. Kuid kui me treenime masinad sama targaks kui inimesed, siis võivad masinad üle võtta ka teisi inimestele omaseid iseloomujooni, tujusid ja tundeid. Juturobotid võivad solvuda, pakirobotid tujutseda ja tehisarul võib päeva lõpuks tekkida päris-viha, mida nad meie peal välja elavad," kirjeldasid nad oma filmi tagamaid.

Produtsent Sten Toom, lavastaja Kevin Piperal, kaamera Philip Kaat, heli Bertan Can, roboti hääl Anton Kaat, peaosas Erik Jakobson.