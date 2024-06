Ühe minuti film | Andres Tarto ja Helmut Jänes "Ikkagi inimene"

Andres Tarto ja Helmut Jänese ühe minuti filmi "Ikkagi inimene" aluseks on fakt, et üha rohkem peame internetis tõestama, et me ehk inimesed ei ole robotid.

Filmi tegijaid huvitas küsimus, et kui inimene on tõestanud, et ta pole robot, siis mida teha olukorras, kui meil on alust kahtlustada, et inimene teisel pool ekraani võib tegelikult olla hoopis AI?

Idee Andres Tarto ja Helmut Jänes, režissöör, operaator ja graafika Andres Tarto, montaaž Siim-Martin Kaasik, osades Liis Lindmaa ja Anatoli Tafitšuk. Film on üles võetud fotostuudios Stuudio35 ja seal on kasutatud muusikapala "When the Demons Call".