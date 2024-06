Ühe minuti film | Robert Raska Ly "Garanteeritud AI-ta"

Robert Raska Ly selgitas, et film on üles võetud ühes kohas ning kasutatud on digitaalset kaamerat ja kahte näitlejat. "Tüdrukud piltidel saavad olema "päris" ja mitte genereeritud AI poolt või loodud Photoshopiga," ütles ta ja mainis, et film näitab, kuidas tehisintellekt on lihtsalt pikaaegse "varastamise" meetodi taasesitus.

Režissöör Robert Raska Ly, produtsent Rene Katsev (Kinommitus), heli Margo Pruul, osades Kristiin Räägel ja Karl Robert Saaremäe. Muusika Sogningen "Culle".