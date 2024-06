Ühe minuti film | Maria ja Robi Uppin "Teekond"

ERR-i kultuuriportaal vahendab järgmise kahe nädala jooksul kõiki tänavu valminud ühe minuti filme, mis esilinastusid sel nädalal EFI suvepeol. Avafilm on Maria ja Robi Uppini "Teekond", mille peategelane on pakirobot.

"Pakiroboti lugu on lõbus ja seikluslik lühifilm ühe roboti tööteekonnast ja tema mõtetest meie maailmas," kirjeldasid režissöörid ja lisas, et "Teekond" muutus tegemise käigus ootamatult mokumentaalfilmiks, kuna selgus, et roboti teekonda nad juhtida ei saa. "Seega sarnanes filmimise protsess ootamatult hoopis loodusfilmi tegemisega – kunagi ei teadnud, millise teekonna robot oma paki kohaletoimetamiseks valib, kus ta teed ületab, millal kiirendab või pidurdab ning millise kivi taha seisma jääb."

"Filmimise käigus saime korduvalt ka roboti käest pahandada, kuna sekkusime kaameratega tema teekonda. Tegemist on siiski tõeliselt põneva robotiga, keda kohates jääb alati tunne, et ta on rohkem, kui lihtsalt masin. Tundub, et ta on päris elusolend oma mõtete ja karakteriga," kinnitasid nad.

Idee ja montaaž Maria Uppin, operaator ja värvimääraja Robi Uppin, režii Maria Uppin ja Robi Uppin.