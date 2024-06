Ühe minuti film | Edina Csüllög "Ideaalne mälupilt"

Edina Csüllög ütles, et teda inspireeris mõte, mis teeks AI vanadest fotodest, kui me ütleme talle, et tee ilusaks. "Tulemus on sürrealistlik maailm, kus lõpuks kaovad ka inimesed ära. Maailmas on asjad pidevas muutumises, asjad sünnivad ja kaovad, nii on ka meie mälestustega. Pole suurt vahet, kas see on meie kujutlus või päris," rõhutas ta.

Csüllog küsis, et mis on päris ja mida me mäletame kadunud maailmast. "Vanadele fotodele kadunud maailmast annab AI uue mõtte, tundub, et see on uus ajastu futuristlik reaalsus."

Režissöör ja monteerija on Edina Csüllög, stsenarist Anti Naulainen, helirežissöör ja muusika Vootele Ruusmaa, pilditöötlus Flavius Tache.