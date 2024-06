Ühe minuti film | Joosep Ehasalu "Fotoalbum"

Joosep Ehasalu värske ühe minuti filmi "Fotoalbum" tunnuslause on "Üks pilt koosneb vähem kui seitsmest sõnast".

Filmis on kasutatud lapsepõlvefotosid, mis on antud filmimaailmas põlema läinud. Need mälestused tärkavad taas ellu pilte genereerivate programmide abil, neile käsklusi sisse söötes.

Tähtis osa on ka litsentsivabal videomaterjalil, vanapaari video on ajastatud EKI kõnesünteesi abil loodud meeshäälega Peeter ning naishäälega Külli. Taustamuusika "Oh memories" lõi AI programm nimega SUNO AI, sõnad ja käsklused kirjutas Joosep Ehasalu.

Ehasalu selgitas, et filmi idee sündis New Yorki metroos. "Pilte sai põletatud nii McCarren Parki grillialal kui ka ühe tööstuspiirkonna trepil. Pildid lõin AI abiga, peamiselt kasutades DALL-E programmi. Ka taustal kõlav ooperihääl on AI genereeritud," ütles ta.

Idee autor Kelian Luisk, režissöör-operaator-monteerija-helidisain Joosep Ehasalu, muusika Suno AI, lõpurepliik Paul Piik.