Liivia Leškin avas Haapsalule pühendatud maalinäituse

Näitus on pühendatud linnale, mis viimased 22 aastat on olnud ka Leškini kodu.

Leškin sai tuntuks moekunstnikuna, kuid viimastel aastatel on ta olnud maalikunstnik.

Uuel väljapanekul näeb tema suureformaadilisi maale.

Leškini sõnul on ta temperamente maalija, kellele suur formaat annab vabaduse.

Haapsalut peab ta kunstniku jaoks sobivaks paigaks.

"Ma oma näituse saatetekstis ütlen, et siin on valgus ja siin on need inimesed. Valgus on tõesti üks imeline asi ja ma tean täpselt, et Haapsalus on hoopis teine valgus kui mujal Eestis ja mujal maailmas muidugi. Ja inimesed loomulikult. Need inimesed, kes on minu ümber, nad on puhas inspiratsiooniallikas," rääkis Leškin.