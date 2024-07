Keelesäuts. Tolmutordid ja diskopaberid

Osalesin aprillis EKI taskuhäälingus, mille lõpetuseks tutvustavad saatekülalised üht sõna, mis neile millegipärast meeldib. Mul oli neid kaasas kaks: trükiviga komapäev ja sõbrale meeldinud sõna tolmutort. Komapäev on nimelt vahva trükiviga sõnast kolmapäev (mis meeldis mulle nii väga, et panin selle oma kirjastuse nimeks).

Liitsõna tolmutort puhul ei ole tegelikult tegu kujundlikus mõttes tordiga ehk sellise rulliga, mis meenutab mitmekihilist kaunistatud kooki – ehkki see rull võib kooki siiski meenutada. Nimelt on eesti keeles kaks homonüümi tort, millest üks on kook ja teine tähendab mingi aine või materjali kohevat kogumit –tolmutordi puhul on tegu just koheva kogumiga. Etümoloogiasõnastiku järgi on tort kui kook tulnud saksa sõnast die Torte ja tort kui kohev kogum on häälikuliselt ajendatud tüvi (EKI ühendsõnastikus on viimast aga peetud laenuks rootsi sõnast tott 'salk, tutt').

Sõna tort saab mõlemal juhul mitmuses käänata nii pikemalt, nt tortidest, kui ka lühemalt ehk tordest. Keelekorpuse järgi on levinum vorm tortidest (esineb 326 korda), samas kui tordest esineb kaks korda ja mõlemal juhul on tegu trükiveaga torudest. Seega sage ega levinud tordest ei ole, kuid kasvõi poeetilisemas tekstis saab seda kasutada.

Korpusest on võimalik leida igasugust huvitavat infot. Näiteks saab vaadata, milliseid tort-lõpulisi sõnu seal leidub (EKI ühendsõnastikust saab seda ka vaadata, otsides *tort – tulemusi 37). 190 vaste seas on enamasti erinevat liiki koogid, nagu küpsisetort ja sünnipäevatort. Ent on ka kujundlik mähkmetort ehk 'kõvale alusele mitmekorruselise tordi kujuliselt seatud mähkmed (kingitus, mis võetakse kaasa nt katsikule minnes)'. Tolmutordi leiame sageduselt 51. kohal, loendis leiduvad ka sõnad karvatort ja takutort. Vastete seas olev mokatort pani mind algul mõtlema pisikesele tordile, mis mahub korraga suhu ehk mokkade vahele. Tegelikult on tegu aga mokakohvi sisaldava tordiga.

Kuigi loendis leidub mõningaid sõnu, mis pole tortidega seotud, nagu sõna retort ehk 'erilise kujuga klaas- või metallnõu (õhu juurdepääsuta) kuumutamiseks (ehk utmiseks)', samuti üksikuid kordi esinev trükiviga traktort, kus i-täht on ära jäänud (traktorit), siis keeleuurijana korpuseandmeid vaadates oskan neid vastavalt tõlgendada ega pea neid tordeks.

Liitsõnade teema lõpetuseks toon ühe näite toredast sõnast, mida kasutas ühe mu tuttava nelja-aastane laps. Mille peale te mõtlete, kui kuulete sõna diskopaber? Ühel e-poe lehel on diskopaberina kirjeldatud kuuseehete materjali. Tema aga mõtles flaierit – ehk paberit, mille peal reklaamitakse diskosid.

Küll on kaunis, et eesti keelde on imelihtne uusi sõnu luua!

Vt ka EKI Keelehäälingu XVI osa: kas eestlane oskab eesti keelt? 30.04.2024, külas Lydia Risberg ja Kristel Algvere.