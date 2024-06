Keelesäuts. Linnuke peas

Linde tähistavatel sõnadel on igasuguseid huvitavaid lisatähendusi, näiteks võib tibu viidata paju õisikutele ehk pajutibudele või sõna linnuke sellele märgile, millega saad küsimustikus oma valikut märkida. Seekordses keelesäutsus vaatas Mari Tuulik keelekorpusest ja EKI ühendsõnastikust täpsemalt, milliseid omadusi me just inimesele omistame, kui teda mingi linnunimega nimetame.

Viitamist erinevatele inimtüüpidele leiab juba siis, kui uurida üldmõistet linnuke. Nimelt võib linnuke tähistada veidrikku, n-ö kiiksuga inimest, näiteks lauses: "Need, kes vanalinnas elada tahavad, pidavat olema natuke linnukesega" või "tal on linnuke peas". Korpusest paistab veel üldisem hellitustähendus, nt "oh sa mu väike linnuke" lapse kohta ja esineb viitamist ka prostituutidele, nt "Viru tänaval on alati linnukesi leidunud".

Järgmiseks vaatame lähemalt Eestis harilike kodulindude nimetusi. Kuidas kasutame sõnu kana ja hani? Nii kanaks kui ka haneks tituleeritakse teisi siis, kui soovitakse neile halvasti öelda. Ka nende tähenduste sisu on sarnane. Mõlemad viitavad rumalale, tühisele ja ehk ka lihtsameelsele inimesele, nt "Sinusugune kana ei saagi asjadest aru, vaid kaagutab teistega kaasa" või "Ta oleks viimane hani, kui sind usuks". Mõlema sõnaga kiputakse viitama pigem naistele, kana muidugi tähistab ka justnimelt emast lindu. Samuti on pigem halvustav alatoon liitsõnal kodukana, mis viitab üksnes kodule pühenduvale naisele, nt "Ma ei kavatsegi mingiks kodukanaks jääda". Samas võib vähesel määral leida kodukana ja kana juures ka sõbralikumat kasutust, nt "tahaksin hea meelega teda endale kodukanaks tuua".

Sõnal kukk esineb nii korpuses kui ka sõnastikes ennast täis, riiaka mehe või nooruki tähendus, nt "pubi ees kaklesid noored kuked". Samu omadusi väljendatakse kukest moodustatud liitsõnadega kiidukukk ja riiukukk.

Kuidas aga kasutame sõnu tibu ja linnupoeg? Mõlema sõnaga viidatakse sageli beebile või väikelapsele, nt "Meie tibul tulevad juba hambad". Samas leidub ka naise või neiu tibuks kutsumist, kas siis hellitaval moel või ka seksistlikumalt, nt "Jüri üritas baarileti ääres mingit tibu ära rääkida".

Niisiis saame linnunimetusega inimesele viidata nii halvustavalt kui ka hellitavalt, kuigi kana, kuke ja hane puhul olid korpuses esil negatiivsed tähendused. Nii hellitavas kui ka halvustavas kasutuses viidati rohkem just naistele ja lastele, isegi kui tegemist oli sooneutraalsete sõnadega nagu hani, tibu või linnuke.