Keelesäuts. Hõi ja hoi, hoi ja hõi, raamatust ma leidsin koi

Eesti keeles öeldakse raamatuid neelava inimese kohta raamatukoi. See on tõlkelaen, mis on võetud meie keelde saksa keele (bücherwurm) eeskujul. Putukale viitavaid väljendeid kasutatakse aga teisteski keeltes. Näiteks paljudes indoeuroopa keeltes, nagu inglise (bookworm) või hollandi (boekenwurm), öeldakse raamatuuss. Eesti keelega sarnaselt viidatakse koile näiteks poola (mól książkowy) või ungari keeles (könyvmoly). Mõnes keeles, nagu jaapani, öeldakse raamatuputukas (hon no moshi). Indoneesia keeles on kasutusel väljend, mis otsetõlkes tähendab raamatukirpu (kutu buku).

Lisaks putukatele leidub viiteid ka teistele olenditele. Näiteks portugali (rato de biblioteca), itaalia (topo di biblioteca), hispaania (ratón de biblioteca) ja prantsuse keeles (rat de bibliothèque) räägitakse närilistest: raamatukogu hiirtest või rottidest. Taani (læsehest) ja norra keeles (lesehest) on hoopiski käibel väljend, mis tähendab lugemishobust. Kreeka keeles nimetatakse palju raamatuid lugevat inimest raamatusööjaks (βιβλιοφάγος).

Niisiis, suur osa raamatute lugemisele viitavatest kujunditest tähistab putukaid ja muid olendeid, keda seostatakse paberi söömisega. Ehk võib ka mõelda, et raamatuid lugev inimene on nagu tõugu või mõne muu putuka taoline olend, kes pärast lugemist liblikaks muutub ja uute teadmiste tiibadel lendu tõuseb?