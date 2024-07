Keelesäuts. Piste ahtris on pinnuks silmas

Ühe " Ööülikooli " saate avalikul salvestusel aprillis mainiti, et J. D. Salingeri raamatu "Kuristik rukkis" Nõukogude-aegses tõlkes on kasutatud üht väljendit, mille kohta on tänapäeval kasutusel hoopis teised sõnad. Tõlkijale polnud nimelt ingliskeelne väljend pain in the ass tuttav, niisiis pidi ta vaste välja nuputama, ja selleks sai: piste ahtris.

Piste ahtris on aga igati tore väljend, selline malbe. Keelekorpuses esineb seda ka, küll ainult alla kümne esinemisjuhu. Võin vaid oletada, et osa kasutab seda, sest on väljendit tollest tõlkest lugenud, ja teised on ehk ise loomingulised olnud.

Vaatasin korpuse sõnavisandifunktsiooniga, kus pisteid ehk torkeid veel olnud on. Paljud naabersõnad ehk tihti pistega koos esinevad sõnad on seotud käsitööga, nagu lauses "Õmblusmasina piste seadista pikemaks, pealmine niit lõdvemaks" või "Suuremõõtmelised lapid tepib ka tillukeste pistetega käsitsi". Ent pisteid tuntakse ka südames, rinnus, kõhus ja alakõhus, nt lauses "Oli ta ju liiga valus, see mõte, nagu piste südamesse". Pisteid teevad ka näiteks mesilased: "Nõgesetinktuur kaotab mesilase piste puhul valu ja paistetuse."

Kõrvutuseks vaatasin, kus võib sõnavisandi järgi leiduda pind. Enim on pind kujundlikult silmas, nt "Kalameestele on lind pinnuks silmas, kuna kormoranid hävitavad suure osa kalavarudest", aga pind on ka otseselt sõrmes ja näpus: "Kindlasti on paljud tundnud, kui valus ja ebamugav on üks pisike pind sõrmes." Samuti kujundlikult on pind paljuski tagumikus, nt "Abitreener peab olema pind tagumikus" (ja törts teravamalt: perses).

Tagumiku sünonüümina käibib ahter, kus peale piste võib olla ka pind. Sõnavisandist ilmneb, et ahter on enamasti seotud siiski merendusega, olles laeva või paadi, vahel näiteks ka auto, aga mitte inimese tagaosa. Inimese taguots on ahter samuti, ent nii kasutatakse seda pigem kõnekeelsetes kontekstides.

Korpuses esineb üksnes kaks lauset, kus pind on ahtris, ja neis on pind hoopis teises tähenduses, mis sobib ahtri merendusetähendusega. Nimelt on pind 'millegi välimine või pealmine kiht', nagu lauses "Kiireks liikumiseks on hädavajalik omada piisavalt lamedat põhjapinda ahtris".

Kokkuvõttes valigem oma sõnu arukalt, aga ka loominguliselt!