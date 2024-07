Eesti keeles ilmus näitleja Michael Caine'i esimene romaan

1933. aastal Londonis Rotherhithe'i tööstusrajoonis sündinud briti näitleja Michael Caine avaldas 2023. aastal oma esimese romaani – põneviku "Surmav mäng" –, mis valmis Covidi pandeemia ajal. Nüüd on raamat loetav ka eesti keeles. Varem on Caine avaldanud mitmeid autobiograafiad ja memuaare, milles jagab Hollywoodi ja näitlejaelu telgitaguseid.

Näitlejatööst pensionile läinud Caine rääkis 2021. aastal The Guardianile, et näitlemise asemel rakendabki ennast nüüd kirjutades ning lisas, et kino ja raamatukogu on alati tema elu kaks suurt armastust olnud. Enda lemmikkirjanikuks nimetas Caine USA spioonilugude autori Tom Clancy.

"Surmavas mängus" tegutseb isepäine vanemuurija Harry Taylor, kes oma töös on isepäisusele vaatamata osav. Lugu hakkab lahti hargnema olukorras, kus Ida-Londonis leitakse prügimäelt kast uraaniga, aga enne, kui politsei suudab selle kindlasse kohta toimetada, röövitakse see vägivaldse rünnaku käigus.