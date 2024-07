Eesti keeles ilmus Rosa Montero hübriidteos "Oht olla täie mõistuse juures"

Rosa Montero on öelnud, et "Oht olla täie mõistuse juures" on nii mõneski mõttes tema elutöö. Selle ainulaadse, hübriidse ja liigitamatu raamatu laad on samavõrd esseistlik kui ilukirjanduslik ning tugineb lisaks kirjanduse suurkujude memuaaridele ja biograafiatele ka neuroteaduslikele uuringutele, kirjaniku enda kogemustele ja tema elavale kujutlusvõimele.

Neuroloogide sõnul on on kõikidel loomingulistel inimestel alateadvusega head suhted. Monterot on käivitanud küsimus, mis on ühist geniaalsusel ja hullumeelsusel? Ta on võtnud ette põhjaliku uurimistöö ja maalib ausa ning kohati julma pildi suurkujudest, kuhu kuuluvad maailmanimed nagu: Ditlevsen, Plath, Hemingway, Dickinson, Woolf, Brönte, Bradbury, Voltaire, Balzac, Flaubert, Hamsun, Nietzsche, Camus, Bukowski ja paljud teised.

Kas kirjanike ja teiste loomeinimeste – olgu nad elukutselised või mitte – mõttemaailm töötab mõnel muul viisil? Rosa Montero asetab meid peegli ette ja kaitseb iga hinna eest teistest erinemist, julgustades meid toitma oma sisemist loomingulist sädet.

Raamatu on hispaania keelest tõlkinud Eva-Stina Randoja, toimetanud Katrin Kern ja kujundanud Triinu Kööba. Raamatut on toetanud Eesti Kultuurkapital ning selle on välja andnud kirjastus Puänt.

Rosa Montero (sünd 1951) on hispaania kirjanik ja ajakirjanik, kelle teoseid, nii ilukirjandust ka kui ka esseistikat, on pärjatud erinevate autasudega ning mida on tõlgitud rohkem kui kahekümnesse keelde. Äsja eesti keeles ilmunud teos "Oht olla täie mõistuse juures" püsis oma ilmumise järel (2022) terve aasta Hispaania raamatmüügi edetabelites.

Monterolt on seni eesti keeles ilmunud vaid üks teos, "Hurm ja pimedus" (Loomingu Raamatukogu, 1996).