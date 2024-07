Ilmus Päiv Dengo debüütkogu "Kilpkonn üheks päevaks"

Päiv Dengo (s 1990) on luuletaja, kelle hääle ja stiiliga on võimalus olnud tutvuda TarSlämmi ja luuleprõmmu lavadel. Päiv tuli 2017. ja 2022. aastal TarSlämmi võitjaks ja oli luulevideoga "Omadele ja muudele" Tartu esindaja rahvusvahelisel luulevõistlusel Slam-O-Vision, kus saavutas III koha.

Päiv Dengo luuletusi on ilmunud Värskes Rõhus ja Postimehes ning neid saab kuulata TarSlämmi Youtube'i kanalil. Luuletajast on loodud poeetiline dokumentaalfilm "Nagu oleks suvi, aga tegelikult on suva" (režissöör Baran Ismail Ulas, 2023). "Kilpkonn üheks päevaks" on Päiv Dengo esimene raamat.

Kõik luuletused on Dengo valmis kirjutanud oma peas ja kannab neid ka ette mälu järgi, sest Päiv on sünnist saati pime.

Päiv Dengo luule on kirjastus Hundi sõnul laululine, kehaline, keelemänguline ja puudutav. Selles on nii süngust kui helgust ning oskust kehastuda ajas ja ruumis hoopis kellekski teiseks.