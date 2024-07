Eesti metallikunstnikud avasid Pärnus aastanäituse "Oma nägu"

Kui mullu oli metallikunstnike liidu aastanäitus inspireeritud merest ja viikingitest, siis sel aastal sai iga kunstnik näitusele tuua just oma näo. See tähendab just talle omase materjalivaliku ja stiili.

"Igaühel on ju välja kujunenud käekiri, oma tehnikad, oma materjalid, mida nad kasutavad. Enamus on muidugi hõbedat, sest sellega on lihtne mängida, see ei ole piisavalt kallis, aga annab töödelda hästi kõikvõimalikke kive, on rauda, natuke on kulda," märkis näituse kuraator Jaan Pärn.

Ehtekunstnik Reet Salonen peab ennast paadunud hõbeda armastajaks. "Üldiselt kasutan inspiratsiooniks loodust, oma reise ja kõike seda, mis ühiskonnas toimub," pajatas ta.

Kuigi lõviosa näitusest moodustavad ehted – kõrvarõngad, kaela- ja rinnaehted – näeb sekka ka dekoratiivseid seinaplaate, metallskulptuure ja pussnugegi. Kunstnik Ülle Mesikäpa sõnul innustas näituse teema teda pöörduma tagasi oma noorusaegse käekirja juurde.

"Ma kunagi noore kunstnikuna tegin selliseid graveeritud naise nägusid, figuure. Kui ma siis hakkasin neid uuesti tegema, siis tuli meile teade, et tänavuse aasta näituse teema on oma nägu. Teate, see oli tõesti selline väga innustav hetk," kirjeldas ta.

Reet Saloneni rõõmustab, et Eestis on nii palju meisterlikke metallikunstnikke.

"Eestlased võivad olla väga uhked selle üle, et neil on mingisugune selline ala, kus nad on tõesti maailmas tohutult kõrgel tasemel. Kõikjal ei näe enam sellist õiget kullassepa võtetega tehtud kõrgetasemelisi kunstiteoseid," kiitis ta.

Näitusel "Oma nägu" on väljas 103 tööd 28 kunstnikult ja näituse esemeid saab endale soovi korral ka soetada. Näitus Pärnu muuseumis on avatud 1. septembrini.