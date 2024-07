Peeter Vähi: Raul Sepper sobis lavale

Täna, 19. juuli varahommikul lakkas tuksumast laulja ja basskitarristi Raul Sepperi süda.

Nagu paljud teisedki 1960-ndate aastate noored, ei jäänud ka Aruküla poiss Raul mõjutamata biitlite lauludest ja lillelaste vaimust. Sellega kaasnes sügav kiindumus muusikasse ja bänditegemisse. Raul sobis lavale, lisaks laulule köitsid publikut – iseäranis naisoost publikut – tema tumedad vuntsid ja bakenbardid, mälupilti sööbis ka tolle aja kohta erilise sarvilise kujuga Rickenbacker basskitarr.

Esialgu oli võimalik õhtuti laulmas ja mängimas käia põhitöö kõrvalt, milleks oli inseneriamet Teaduste Akadeemia Küberneetika Instituudis. Hiljem muutus esialgne hobi põhitegevuseks. Rauliga seotud bändide nimekiri kujunes üsna pikaks: Ruja, Polyphon, Vitamiin, Singel, Oomen, Eino Baskini estraadietenduste saateansambel ning laulja enda ümber koondunud Raul Sepper Bandis.

Muusikasõprade mällu on sööbinud Rujaga sisselauldud "Need ei vaata tagasi", Vitamiiniga salvestatud "Pühapäev", "Linda", "Sein on ees" ja pajud teised hitid.

Kahest viimatinimetatud laulust on inspireeritud raamatu "Lindaga läbi seina" pealkiri. Tegemist on raamatuga, milles on kõige täpsemalt kajastatud Rauli kui muusiku ettevõtmisi.

Veel kuu aega enne meie hulgast lahkumist oli Raul erakordselt optimistlik. Kuuldes, et Vitamiin kavatseb anda 5. detsembril Alexela Kontserdimajas pea nelja aastakümne järel ainsa ja viimase kontserdi, lubas Raul haiglast väljasaamise järel taas basskitarri harjutama hakata ning tõsiselt kaalus kontserdil osalemist.

Raul küll lahkus, kuid tema laulud jäävad meiega.

