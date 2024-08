Tartuffi peakorraldaja: tänavune festival on mõnus ja kerge

Tartuff toimub tänavu 19. korda, Tartu raekoja platsile kerkinud vabaõhukinos tuleb näitamisele 12 filmi. Lisaks toimub Tartu Elektriteatris dokumentaal- ja lastefilmide programm. "Näiteks PÖFF-i festival on selline, kus publik ikkagi n-ö valib seda "bändi", valib filmi, ostab pileti ja läheb väga konkreetselt vaatama seda, mida ta vaatama on plaaninud minna. Tartuffi puhul oleme meie nagu DJ-d, kes peavad selle filmivaliku sinna kokku panema. Meie ülesanne on filmivalikusse võtta võimalikult palju erinevaid ja häid linateoseid, et need kureeritult rahvani tuua nädala jooksul," selgitas Kudu.

Filmiprogrammis leiab igaüks midagi. "Me proovime filmivalikut hoida võimalikult eriilmelisena: meil on seal kurvad filmid, tõsised filmid, meil on sel aastal ka väga ägedat komöödiat, isegi sellist absurdi. Me hoiame valikut võimalikult laialt – ei taha ühe teemaga liialt siduda," rääkis festivali juht.

Kavast leiab nii värskeid filme kui ka klassikat, näiteks filmi "Once Upon A Time In America" ning oma 20. sünnipäeva tähistava Eesti filmi "Sigade revolutsioon". "Ma olen väga õnnelik selle üle, et Tartuffi kavas on kolm Eesti filmi: juba mainitud "Sigade revolutsioon", aga meil on ka verivärske film "Mootorsaed laulsid". Tartuffi kavas ma ütleks selle kohta punkfilm, midagi sellist, mida tavaline Tartuffi publik võib-olla ei ootaks. See on korralik armastuslugu, mis on väga humoorikas ja absurdilikus kastmes." Kolmandaks Eesti filmiks on aga Anna Hintsi ja Tushar Prakashi Cannes'is esilinastunud "Sannapäiv", mille Eesti esilinastus toimubki just Tartuffil.

Festivali avafilmiks oli Kreeka ulmesugemetega armastusfilm "Arkaadia". Teise õhtu naelaks peab Kudu Saudi-Araabia ja Egiptuse filmi "Hajjan – kõrbedžoki". "Tartuffi programmi kokku pannes me proovime leida võimalikult erilisi filme, mis ei tule n-ö klassikalisest kinomaailmast. Saudi-Araabia filmikunst on tegelikult ju tipptase," sõnas Kudu.

Veel tõi festivalikorraldaja välja Taiwani filmi "Salli". "See on hästi kerge ja mõnus, lihtsasti vaadatav film suhetest, armastusest, armastuse otsimisest ja võib-olla ka sellest, et kui inimene on olnud tööga väga hõivatud ja armastuse otsimine tahaplaanile jäänud, siis otsitakse seda ka internetist. "Salli" räägibki loo kanakasvatajast, kelle armastuse otsimine kolibki internetti. See on selline heatuju film."

"Ma ei arva, et sellist rasket tunnet ükski film meie programmis tekitaks. Pigem on selleaastane Tartuff mõnus, kerge. Seal on ka omad kohad, kus koju jalutades saab sügavamalt järgi mõelda, aga ei midagi sellist, mis liialt painama jääks," kinnitas Kudu.