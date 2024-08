Nickelodeoni uus sari valmib Eesti illustraatori abiga

2025. aastal jõuab vaatajateni Nickelodeoni ja Channel 5 koostöös valminud 60-osaline kosmose-dinosauruste animasari "Tim Rex In Space", mille üks illustraatoritest on eestlanna Dora Grents.

2023. aastal Taani animatsioonikooli The Animation Workshopi lõpetanud Dora Grents avastas võimaluse suures produktsioonis kaasa lüüa internetist. "Tihti räägitakse selles valdkonnas, et parimad tööd saadakse vaid tutvuste kaudu. See vastab tihti tõele, aga mina leidsin oma praeguse töökoha LinkedIni postituse kaudu," rääkis Grents.

Alguses ei olnud Taanis resideerival Grentsil aimugi, et tegu on Nickelodeoni produktsiooniga, sest Mint Copenhagen, Grentsi tänane tööandja, kes otsis tegelaste ja maailma kujundajat veel ilmumata lastesarjale dinosaurustest, oli noorele kunstnikule tundmatu.

"Mint ei olnud enne eelmist aastat suuremahuliste animatsiooniprojektidega üldse tegelenud ja sellepärast ei olnud ma nende nime ka meie ala ringkondades kuulnud," selgitas Grents.

"Nende veebilehelt leidsin ka näidis-animatsiooni dinosaurustest, mis oli stiili poolest üsna primitiivine ja sarnase Põrsas Peppale. Mõtlesin, et sellises stiilis töö ei pruugi isiklikult olla kuigi inspireeriv, aga kuidagi peab üüri siiski maksma. Saatsin neile enda portfoolio, mille olin õpingute ajal valmis teinud," rääkis Grents, kes omandas Taani koolis hariduse graafilise loojutustamise (koomiksid, illustratsioonid jne) erialal.

Grents kutsuti vestlusele ning tal paluti teha test selgitamaks, kas tema stiil sobib sarja režissööri nägemusega. "Selle käigus selgus nii seos Nickelodeoniga kui ka see, et seriaali päris stiil on Peppast vägagi kauge. Selleks hetkeks polnud stiili veel paika pandudki ja käis pidev visuaalide arendamine. Olen väga õnnelik, et sain selles algses protsessis osaleda, kus on palju vabadust katsetada ja proovida," sõnas ta.

Kunstitiimis oli koos Grentsiga umbes üheksa inimest. "Erinevate ülesannete hulgas tegelesin kõige rohkem asukohtade kujundamise ja taustade joonistamisega, aga olen palju aidanud ka erinevate rekvisiitide kujundamisega. Samuti on minust pool-juhuslikult saanud sarja peamine sõidukite disainer," lisas Grents.

"Väljamõtlemise faas ongi iga animeeritud projekti kõige põnevam osa, kus kõik on võimalik. See paneb alati pea tööle. Kui tegevus toimub fantastilises maailmas – antud juhul siis dinosaurused, kes elavad kosmoses – tuleb kunstnikel välja mõelda kõik eripärad – millised on majad?; milline loodus?; millised on sõidukid, mänguasjad, toidukaubad jne."

"Lõpptulemus peab olema tiimitöö, kus nii tegelased kui taustad näevad välja nagu kuuluksid nad kõik ühte ja samasse universumisse. Minu jaoks oli üllatavalt raske õppida joonistama kellegi teise ehk meie kunstilise juhi stiilis. Sain aru, kui palju on pisikesi nüansse, mis kujundavad ühe kunstniku isikupärase stiili. Pidin väga hoolega tähele panema milliseid kujundeid, joonte paksusi, teravaid ja ümaraid nurki või värviskeeme kasutama pean," rääkis Grents.

Ajaga muutus see lihtsamaks ning sarja stiiliga töötamine on illustraatori sõnul mõjunud positiivselt ka tema enda stiilile. "Panen ise ka rohkem pead tööle kui midagi illustreerin," tõdes ta.

"Nagu võib arvata on suurematel firmadel rohkem ressursse, igas projekti faasis on rohkem abikäsi, mistõttu on kogu protsess olnud väga sujuv. Aga üllatav oli see, kui palju reegleid ja kaalutlusi läheb lastesarja kujundamisse. Kuna tegemist on seriaaliga, mida plaanitakse näidata lastele ja nende vanematele üle maailma, siis on palju detaile, millega tuleb arvestada turvalisuse ja erinevate rahvuste kaasatuse eesmärgil," rääkis Grents.

Sarja tegemist jätkub meil veel umbes pooleks aastaks. "Kõike võib veel juhtuda, aga loodan, et saan ka tulevikus sarnaste projektidega töötada ja aidata terveid maailmasid välja mõelda," ütles Grents.

Uus animasari jõuab teleekraanidele 2025. aastal.