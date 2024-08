Kino Sõpruse uus tegevjuht on Helen Leetsar

Helen Leetsar on õppinud turundust ja reklaami ning kaitsnud ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas. Aastetel 2008–2013 juhtis ta Eesti suurimat sündmuskeskust Saku Suurhalli; 2013-2019 töötas SA Eesti Kontserdi turundus- ja müügijuhina; lisaks tegutsenud ettevõtjana loomemajanduse vallas.

"Olen väga põnevil ja ootusärev. Filmimaailm on minu jaoks uus, kuid kultuurivaldkond laiemalt vägagi tuttav ja südamelähedane. Olen tänulik Kino Sõpruse meeskonnale selle usalduse ja võimaluse eest," sõnas Helen Leetsar.

"Eesti filmi areng, eriti viimastel aastatel, on olnud tohutu. Lisaks märkimisväärsele edule rahvusvahelistel festivalidel, on Eestis olemas väga heal tasemel struktuur siin filmide loomiseks, filmikunsti arendamiseks ning uue põlvkonna harimiseks, s.h. siinsete rahvusvaheliselt tunnustatud filmifestivalide näol. Minu seisukoht on, et Eesti film väärib oma esinduskino ning töö selle nimel algab nüüd. Kino Sõprus on alati olnud oluline kohtumispaik filmikunsti austajatele ning eesmärk on jätkata selle traditsiooni tugevdamist ja arendamist nii sisult kui vormilt," jätkas ta.

Kino Sõprus taasavati Indrek Kasela juhtimisel 2010. aastal. "Kino Sõprus on iga aastaga aina paremaks läinud ning eelmisel aastal tegime jälle pea uue publikurekordi. 2025. aastal saab kino 70-aastaseks ning plaan on meie tegevust laiendada lisaks Vanalinnale ja Noblessnerile ka sisuliselt, kasvades tõeliseks riiklikuks kinomekaks. Selleks ongi hea uue ja suure kogemusega juhi tulek, kelle ülesandeks on kino Sõprusest Eesti suurima sõltumatu kino tegemine," rääkis ta.

Kino Sõprus on Eesti vanim järjepidevalt tegutsev kino, mis on tuntud oma mitmekesise filmiprogrammi ja erilise atmosfääri poolest. Kino pakub laia valikut filme alates klassikalisest kinematograafiast kuni kaasaegsete väärtfilmideni ning korraldab regulaarselt erinevaid filmifestivale ja erisündmusi. Kino Sõpruse kunstilise juhina jätkab Ivar Murd.