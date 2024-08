Žanrideülene BBC Proms vallutab nädalaks Klassikaraadio eetri

BBC Proms on klassikalise muusika festival, mida peetakse igal suvel Londonis Royal Albert Hallis. Viimastel aastatel on festival laienenud ka mitmetesse teistesse kontserdipaikadesse Ühendkuningriigis. Festivali eesmärk on tuua klassikalise muusika paremik võimalikult laia publikuni, nagu oli ka Promsi asutaja, dirigent Henry Woodi esialgne nägemus 1895. aastal.

Esmaspäeval, 26. augustil kell 22 on Klassikaraadio eetris inglise laulja ja laulukirjutaja Sam Smithi debüütkontsert BBC Promsil. Smith astub oma 2024. aasta ainsal Ühendkuningriigi esinemisel Royal Albert Halli lavale koos BBC kontsertorkestriga, et teha tagasivaade kümme aastat tagasi ilmunud murrangulisele debüütsooloalbumile "In the Lonely Hour".

Planeedid, Soome metsad ja helletused põimuvad ühiseks muusikaelamuseks teisipäeval, 27. augustil kell 19. Tunnustatud soome dirigent Sakari Oramo põimib Gustav Holsti "Planeedid" oma kodumaa muusikaga. Jean Sibeliuse "Metsanümfi" kõlamaailm kutsub kaasa Soome metsadesse ja soome-ameerika helilooja Lara Poe uudisteos elustab iidse helletuste traditsiooni. Esineb Promsi jaoks kokku kutsutud orkester, kuhu kuuluvad muusikatudengid Sibeliuse akadeemiast ja Londoni kuninglikust muusikakolledžist. Solist on soome koloratuursopran Anu Komsi.

Grammy auhinnale nomineeritud multiinstrumentalist, vokalist, produtsent ja laulukirjutaja Jordan Rakei debüteerib BBC Promsil koos Royal Northern Sinfonia orkestriga. 27. augustil kell 22 saab muu hulgas kuulda lugusid muusiku värskelt albumilt "The Loop", mis tähistab Rakei sõnul tema muusikas tõelist muutust.

Manchesteris resideeruv Hallé koor ja orkester toob kolmapäeval, 28. augustil kell 19 ettekandele šoti helilooja James MacMillani kooriteose "Timotheus, Bacchus and Cecilia" ja Gustav Mahleri viienda sümfoonia. Orkestri ees on Sir Mark Elder, kes on veetnud orkestri kunstilise juhina veerandsajandi ja kelle jaoks on tänavune hooaeg viimane.

BBC Proms tõstab esile ka uue põlvkonna filmidele ja teleseriaalidele muusikat loovaid heliloojaid. Neljapäeval, 29. augustil kell 22 on kavas muusika mõjuvõimsatest kaasaegsetest filmidest, sealhulgas mitmete Oscaritega pärjatud filmidest "Vaesekesed", "Kõik kõikjal ja korraga" ja "Läänerindel muutuseta". Lisaks kõlab näiteid heliloojatelt Max Richterilt, Isobel Waller-Bridge'ilt, Anna Meredithilt, Gildur Guðnadóttirilt jt.

BBC kontsertorkester tähistab BBC Promsi ajaloo esimesel diskoõhtul 20. sajandi lõpu klubikultuuri pöördelist liikumist ja taaselustab tollel ajastul loodud kuulsusrikka muusika. Reedel, 30. augustil kell 22 on kavas diskoteegi sära, glamuuri ja gruuvi täis tantsuõhtu BBC Promsil Chici, Gloria Gaynori, Diana Rossi, Boney Mi ja Walter Murphy ikooniliste diskohittide saatel.

Laupäeval, 31. augustil kell 20 teevad BBC Concert Orchestra Guy Barkeri dirigeerimisel ja rida lauljaid kummarduse džässidiivale Sarah Vaughanile, kelle sünnist möödus tänavu 100 aastat. Kõlavad laulud, mida just Sarah Vaughan on sageli esitanud.

Kuldhäälse kontratenori Jakub Józef Orliński ja ansambli Il Pomo d'Oro esituses saab pühapäeval, 1. septembril kell 19 nautida muusikapalu 17. sajandist.