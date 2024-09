Tallinnas esineb Brasiilia jazz-funk'i pioneer Azymuth

Tähistades silmapaistvat karjääri, mis on kestnud viis aastakümmet, on Azymuth loonud täiesti uue heli, ühendades jazz-funk'i ja samba, et luua oma ainulaadne žanr, mida kutsutakse "samba doido'ks". See on ületanud nii kultuurilisi kui ka geograafilisi piire ning kujunenud globaalseks fenomeniks.

Olles 70ndatel ühed esimestest, kes tõid elektroonilised elemendid ja süntesaatorid oma muusikasse, sillutas Azymuth teed tänapäeva Brasiilia elektroonilisele ja tantsumuusikale. Järgnevatel aastatel lisasid koostööd selliste artistidega nagu 4hero, Madlib ja Jazzanova ning remiksid Theo Parrishi, Ron Trenti ja Global Communicationi poolt nende muljetavaldavasse CV-sse veelgi kaalu.

Pärast klahvpillivirtuoos José Roberto Bertrami lahkumist 2012. aastal ja trummar Ivan Conti surma 2023. aasta alguses on viimane algkoosseisu liige, Alex Malheiros, töötanud väsimatult, et hoida Azymuthi vaimu elus, kaasates bändi klahvpillimängija Kiko Continentino ja trummari Renato Massa.