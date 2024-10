USA future jazz kollektiiv Sungazer esineb taas Tallinnas

Sungazer kombineerib jazz-improvisatsiooni kaasaegse masinliku elektroonikaga, luues erksa ja futuristliku ning etteaimamatu helikeele. Bänd ise nimetab stiili "future jazz-iks", mis on segu jazz-fusion'ist, 8-bit'ist, progerokist, math rock'ist ja elektroonilisest tantsumuusikast.

Sungazeri lähenemine loomingule on tavapärasest rütmikam – muusika loomine algab tihti trummar Shawn Crowderi improviseeritud trummikäikudest, millele loob seejärel arranžeeringud bassist Adam Neely. "Lõppude lõpuks oleme me üks paras kamp muusikanohikuid," võtavad Neely ja Crowder kokku. "Aga me loodame lavale tuua ka teatud vabadust ja utsitame publikut plaksutama, tantsima ning kaasa elama."

Neely ja Crowder panid bändile aluse 2014. aastal Brooklynis. Mõlemad on nõutud sessioonimuusikud nii New Yorgi jazzi-skeenel kui ka mujal ning ühtlasi on nad menukad YouTube'i sisuloojad, kus nad arutavad muusika tehnilisuse ja tuleviku teemadel.

"Sungazer on suurepärane näide sellest, kuidas tänapäeval saavutatakse läbi sotsiaalmeedia ka tegelikult kunstiliselt hea edulugu," tunnistas Eesti muusik Tõnu Tubli. "Neely ja Crowder on mõlemad olnud tugevalt pildis Youtube'is, ning nende looming on ajendatud sellest, mida nad seal muusikast räägivad – nende videote sisu on tehniline, teoreetiline aga ka väga filosoofiline," lisas ta.

Tõnu Tubli, enim tuntud Trad. Attack! trummarina, soojendab reedesel kontserdil Sungazerit oma sooloprojektiga. "Mis mina teen, on mõnes mõttes sama, mis Sungazer – ei kammitse ennast kunagi," ütles ta. "Kõik, mis juhtub, juhtub kohapeal," lisas ta.

Sungazer esines viimati Tallinnas eelmise aasta novembris. Laval on lisaks tuumikgrupile ka saksofonist Jared Yee ning klahvimängija Pier Luigi Salami, kes mõlemad on osalenud bändi EP ja debüütalbumi lindistamisel.