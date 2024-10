Põrandaaluse muusika festival Blow-Up jõuab Paavli Kultuurivabrikusse

Ühepäevasel festivalil esinevad rahvusvahelised alternatiivmuusikamaastiku nimekad artistid nagu Ungari laulja Attila Csihar, Siberi päritolu post-pungi grupp Ploho, omal ajal Soome pungimaastikku valitsenud Olotila ja paljud teised.

Kohalikku skeenet esindavad dogmaatiline Avemaria, alternatiivkompott Kalli Talonpoika, stonedoom-trio Kannabinõid ning uue põlvkonna depressiivrokk Nova Lux.

"Mul on hea meel näha, et Eesti pungi pealekasv on nii elujõuline," tõdes Paavli Kultuurivabriku tegevjuht Roman Demtšenko. "Blow-Upi programm on alati tasemel ning see, et noori kutsutakse esinema ja nii oluline festival toimub just meie kontserdipaigas, on väga kõva sõna," lisas ta.

Blow-Up festivali korraldaja Esa Valkeajärvi usub, et kuigi põrandaalune muusika lokkas siin 90-ndatel, on see Eesti publikule senimaani südamelähedane. "Eesti alternatiivmuusika-skeenes leidub palju huvitavaid artiste, just noorte seas," sõnas Valkeajärvi. "Seetõttu toome festivali Eestisse, et siinset publikut kasvatada ning usume, et see märgib ka uut taset ja usaldust Soome-Eesti koostöö vahel, mis ajaga kasvab aina tugevamaks." lisas ta.