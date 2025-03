Depressiivroki ansambel Nova Lux avaldas debüütalbumi

Nova Luxi kuuluvad teistest Ülase 12 pungiskeene bändidest tuttavad Richard Jerbach, Henry Kenneth Uibo, Ragnar Kütt ja Kristofer Volf. "Eks muidugi on üpris palju piinamist, uued lood iga proov jne, kuid sellise surve lõpptulemus on niivõrd mõnus, et ma usun, et meile kõigile see ka sobib," rääkis bändi laulja ja kitarrist Richard Jerbach.

Jerbach, kes on bändis laulusõnade autor, kuulub ka Eesti Kirjanike Liidu noorte hulka ja tunnistab, et tema kirjutatud muusikas on üldiselt ka sees tugevam poeetilisem roll – kirjanduse ja muusika segamine on tema jaoks loomulik tööprotsessi osa.

"Nova puhul on tihti nii, et ma kirjutan luuletuse ja sobitan seda lugudega. Albumil on ka kaks lugu, millele polnud vokaali üldse kirjutanud, aga stuudiosse olin võtnud rohkelt luuletusi kaasa ja sealt kuidagi arenesid ka neile sõnad ja vokaalosa," ütles ta.

Albumi andis välja värskele põrandaalusele muusikale keskenduv Tallinna leibel Degenerate Underground ehk DGUG, mille alt ilmus just ka C.C. täispikk debüüt "Siin olema peab" ning jõuavad 2025. aastal veel avalikkuse ette uued albumid bändidelt Skoone, Avemaria, samuti Kalli Talonpoika sooloreliis.